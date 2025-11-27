Der jüngste Schwenk in Adel Abdel-Latifs vielseitiger Lebensgeschichte nahm seinen Anfang vor sieben Jahren. «Meine Tochter Soraya war damals acht und stellte viele Fragen.» Eine davon verblüffte ihn besonders: «Papi, was ist dein Lieblingsknochen?» Eine Antwort darauf wusste er nicht. «Weder hatte ich mir diese Frage je gestellt noch hatte ich sie zuvor gehört. Aber Sorayas Frage öffnete mir die Augen dafür, wie neugierig und empfänglich für Wissen Kinder sind. Sie stellen Fragen, auf die wir Erwachsenen nie kommen würden.»