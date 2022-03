Gestern durfte Prinzessin Eugenie ihren 32. Geburtstag mit zwei ganz besonderen Menschen feiern: ihrem Ehemann Jack Brooksbank (35) und dem gemeinsamen Sohn August – der selbst auch erst kürzlich seinen ersten Ehrentag zelebrierte. Es ist eine kleine Tradition der Queen-Enkelin, an Geburtstagen süsse Schnappschüsse aus ihrem Familienalltag zu teilen. Und so erfuhren wir an Augusts erstem Geburtstag mithilfe zweier Fotos, dass er in der Schweiz Skiferien macht und offenbar bereits eine Kindertagesstätte besucht.