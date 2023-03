Aurora Ramazzotti lässt ihre Schwangerschaft Revue passieren

Im Interview blickt Aurora Ramazzotti zurück auf die neun Monate ihrer Schwangerschaft – vom ersten Augenblick an. «Als ich mit meiner Mutter am Meer in Sardinien war, kaufte ich heimlich einen Schwangerschaftstest. Ich war damals in der siebten Woche», erzählt sie. Michelle sei weniger überrascht gewesen als sie selbst, die sich in dem Moment überfordert fühlte.