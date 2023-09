Aurora Ramazzotti verbringt mit Goffredo einen Tag in Berlin

Tatsächlich scheint der kleine Cesare die Liebe von Aurora Ramazzotti und Goffredo Cerza noch vertieft zu haben. So postete die Tochter von Michelle Hunziker (46) vor wenigen Wochen eine Liebeserklärung an ihren Freund auf Instagram und schrieb dazu: «Zu sehen, wie er Vater wurde, war eine grosse Emotion – und bleibt es weiterhin jeden Tag.» Sie freue sich richtig auf die gemeinsame Zukunft als Familie, so Ramazzotti.