Ihre Liebe zur Schweiz wurde Aurora Ramazzotti in die Wiege gelegt. TV-Star Michelle Hunziker (47) ist in der Nähe von Bern aufgewachsen und betont immer wieder, wie sehr sie ihre Heimat schätzt. Besonders liebt sie es, Familienurlaube in der Schweiz zu machen. «Diese strahlenden Kinderaugen, die sich auf die Natur draussen richten. Keine Aufmerksamkeit für einen Bildschirm, sondern für die Natur. Ich finde das ist ein wunderschöner Moment als Mutter», schwärmte sie in einem früheren Interview.