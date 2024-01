Roter Teppich ist Familiensache

Bei den Golden Globes 2024 am 7. Januar hatte Reese Witherspoon zu dem Label gegriffen, das nun ihre Tochter trug. In einem schwarzen Samtkleid von Monique Lhuillier mit rosafarbenem Satinoberteil, kombiniert mit Schuhen von Jimmy Choo und Schmuck von Tiffany & Co sah sie auch bei der Preisverleihung sehr elegant aus. Zu dem Abend kam sie ebenfalls mit familiärer Verstärkung, sie hatte Sohn Deacon (20) dabei. «Das ist mein erster Golden Globe und wirklich meine erste Preisverleihung», verriet er in einem Interview mit «Variety». Er enthüllte auch die wichtigsten Dinge, die ihm seine Mutter vorab empfohlen hatte: «Kaugummi, Händedesinfektionsmittel und nett zu allen sein.» Weiter erklärte er: «Ich folge ihr heute Abend. Sie ist das Partytier und ich versuche einfach mitzuhalten.»