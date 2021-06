Prinzessin Eugenie, 31, ist wahnsinnig verliebt in ihre zwei Männer: Auf Instagram schwärmt sie von Ehemann Jack Brooksbank, 35, als «ultimativen Vater» für ihr Baby August, das am 9. Februar zur Welt gekommen ist. In einem neuen Post teilt sie gleich vier Fotos, in denen sie das Vater-Sohn-Gespann in ganz innigen Momenten fotografiert hat.