So kriegst du Elternschaft und Freundschaften unter einen Hut

Tacheles reden

Wenn wir schon so tief in der Babybubble sind, dass wir uns schon ewig nicht mehr bei Freundinnen und Freunden gemeldet haben, nagt das schlechte Gewissen an uns. Dieses kann dazu führen, dass wir uns gar nicht mehr trauen, aufzukreuzen. Statt den Kopf in den Sand zu stecken und auf bessere Zeiten zu warten, die sowieso nicht von alleine kommen, ist es hilfreich, ehrlich zu sein. Es ist völlig okay, ein schlechtes Gewissen zuzugeben und sich zu erklären. Eine gute Freundschaft hält viel mehr aus als wir denken.