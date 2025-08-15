Erfahrung als Vorteil

Lotta hat insgesamt sechs Geschwister. Die drei Jungs Otto (12) Teo (14) und Moritz (16) stammen aus Mosers früherer Beziehung. Ida (16) Gianna (23) und Laura (26) hat Aebischer in die Partnerschaft gebracht. Auch wenn es für beide je das vierte Kind ist, das den Schulstart erlebt, weniger speziell sei der Anlass deshalb nicht. «Der Vorteil ist vielleicht, dass wir wissen, welche Tage im Leben eines Kindes unvergesslich sind. Und der erste Schultag gehört definitiv dazu», sagt Moser. Weil sie wisse, was ihre Tochter erwartet, sei sie natürlich weniger nervös. «Diese Ruhe kann ich Lotta weitergeben.» Der erste Tag sei auch für die Eltern wichtig, um eine Verbindung zur Lehrperson aufzubauen, sagt Aebischer.