Luft für Monate vergiftet

Zusammen mit ihrem Sohn hatte Sehringer die Weihnachtsfeiertage in der Schweiz verbracht und landete gerade in Los Angeles, als das Feuer wütete. Die beiden übernachten bei einer Bekannten. Am nächsten Tag fährt Korinna Sehringer trotz Bronchitis und Fieber zum Haus, holt ein paar Sachen und das Auto. Sie wäscht alles mehrmals und lässt das verrauchte Auto professionell reinigen.