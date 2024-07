Zudem sorgen die Zugezogenen mit ihrer sorgfältig restaurierten «Chasa Parli» im Dorfkern dafür, dass immer wieder Kulturschaffende wie Schriftsteller, Malerinnen, Fotografen und Musikerinnen ins Münstertal kommen, hier Unterkunft und einen Ort finden, wo sie sich inspirieren lassen oder kreativ arbeiten können. Sogar Bundesrat Ignazio Cassis war begeistert und hinterliess auf der Website der Chasa die Worte: «Tim Krohn zog mit seiner Familie nach Sta. Maria, baute einen 400 Jahre alten Palazzo um und bietet Aufenthalte für Schreibende und Nachdenkliche an … ‹Stille› als neues touristisches Label. Das täte sicher auch vielen Politikern gut, mal innehalten zu können in der Stille … Die stille, intakte Landschaft, man muss sie nicht in Kanada suchen, wenn sie auch in der Schweiz zu finden ist. Sie ist prädestiniert für Slow Travel, weit weg von der Hektik des Alltags. Krohns haben einen Anfang gemacht. Das Val Müstair hat Charisma. Und das hat in allen Jahreszeiten grosse Anziehungskraft!»