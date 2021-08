Zu ihrem 40. Geburtstag am 4. September wünscht sich Queen B mehr Zeit mit ihren Liebsten. «Ich möchte Aspekte meiner selbst erforschen, für die ich bisher keine Zeit hatte, und meinen Mann und meine Kinder geniessen. Ich möchte reisen, ohne zu arbeiten. Ich möchte, dass es in diesem nächsten Jahrzehnt um Feiern, Freude und das Geben und Empfangen von Liebe geht. Ich möchte all die Liebe, die ich habe, den Menschen zurückgeben, die mich lieben.»