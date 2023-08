Biathletin Selina Gasparin erzieht ihre Kinder viersprachig

Die Gasparins haben keine gemeinsame Familiensprache

Im Falle der Gasparins haben alle in der Familie gesprochenen Sprachen unterschiedliche Wurzeln. Deutsch entstammt dem Germanischen, Russisch den slawischen Sprachen, Ungarisch gehört zu den finnougrischen Sprachen, und Rätoromanisch hat lateinische Einflüsse. Damit die Kinder kein «Chrüsimüsi» mit den vielen Sprachen kriegen, halten sich Selina und ihr Mann an eine einfache Regel: kein Mix. Ihr Znüni nennt Kiana «marenda» (Surmiran), «votoroy zavtrak» (Russisch) und «uzsonna» (Ungarisch) – je nach Gesprächspartner. Und wenn sie auf ihrem Kindergartenweg über die Mauer balancieren will, bittet sie ihre Mama auf Deutsch: «Gibsch miar dini Hand?» Das funktioniere wie ein Funkkanal, der sich öffne, je nachdem, mit wem die Kinder sprechen, so Gasparin. «So lernen sie unbewusst, welche Ausdrücke zu welcher Sprache gehören.»