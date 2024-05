Hast du jemals ablehnende Reaktionen erlebt, wie Billy Elliot in der Geschichte?

Zum Glück nicht so extrem wie er. Aber ja, es gab in der Schule eine Zeit, in der mich einige Mitschüler aufgezogen und Ballerina genannt haben oder so. Das war mir aber immer egal. Trotzdem wäre es schön, wenn ich mal in der Klasse einen Freund hätte, mit dem ich mich über das Hobby, Figuren und Stücke austauschen könnte.