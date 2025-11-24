Bligg verrät, was er als Papa besonders gut kann

Er ist Rapper, Produzent, Unternehmer. Und dann ist Bligg, der mit bürgerlichem Namen Marco Bliggensdorfer heisst, auch noch Vater von zwei Kindern. Mit seiner Frau Fabienne hat der 49-Jährige Tochter Vivienne, 5. Sohn Lio, deren Mutter Bliggs Ex-Freundin und Tänzerin Tiziana Cocca ist, ist zehn Jahre alt.
Über sein Familienleben verrät der «Rosalie»-Star nur selten etwas. In einem Interview mit «wir eltern» plaudert Bligg jetzt aber fröhlich aus dem Nähkästchen und verrät unter anderem, dass er viel geduldiger und gelassener geworden ist seit er Kinder hat. «Gleichzeitig spüre ich Emotionen viel intensiver. Als hätte jemand die Lautstärke des Lebens aufgedreht.»
Apropos Emotionen und Dinge, die der Musiker gerne gewusst hätte, bevor er zum ersten Mal Vater wurde: «Wie sehr Kinder einen verändern können, und zwar im allerbesten Sinn. Sie öffnen Türen zu Gefühlen, die ich vorher gar nicht kannte.»
Ein Lied als Liebeserklärung für Frau Fabienne
Und was kann Bligg als Papa eigentlich besonders gut? «Spontane Lieder erfinden, die so verrückt und schräg sind, dass meine Kinder Tränen lachen. Songs, die garantiert nie im Radio laufen werden, aber bei uns zu Hause echte Hits sind.»
Ein Hit, der es definitiv auf ein Album geschafft hat, heisst «Fabienne». Gewidmet hat er ihn seiner Frau Fabienne, wie er in einem früheren Interview mit www.schweizer-illustrierte.ch verriet. Der Song handelt von seiner Partnerin, deren Namen Bligg bis zur Veröffentlichung strikt geheim hielt.
Die beiden kennen sich seit der Zeit, als Bligg die Gage für seine ersten Gigs als Bargeld in einem Schuhkarton auf die Bank bringt. Dort wird er von Fabienne bedient. Es entsteht eine Freundschaft, daraus eine Liebelei. Später verlieren sie sich aus den Augen. Bis sie sich wiederfinden, Eltern werden, heiraten.
Beim Familienleben legt Bligg viel Wert auf einen eigenen Rhythmus, egal, wie voll sein Terminkalender ist. «Deshalb ist unser gemeinsames Sonntagsessen ein unverrückbares Ritual, egal wie turbulent es gerade ist. Zum Glück schenkt mir mein Musikeralltag auch einen fixen Papi-Tag pro Woche.»
Das Gefühl, den Kindern zu wenig Zeit zu schenken, stresst Bligg
Die festen Rituale betitelt der Rapper denn auch als Eltern-Hack: «Sie geben Halt und Geborgenheit – selbst dann, wenn rundherum alles chaotisch ist.»
Bligg würde am liebsten noch mehr Zeit mit der Familie verbringen. «Durch meine Auftritte an Wochenenden verpasse ich oft besondere Momente.» Das Gefühl, seinen Kindern zu wenig Zeit zu schenken, kann den Zürcher sehr stressen.
Ruhe und Erholung findet er vor allem bei seiner Fabienne: «Ich belohne mich, indem ich ganz bewusst Zeit zu zweit mit meiner Partnerin verbringe, ohne Kinder, nur wir als Paar.» Ein Rezept, das funktioniert und das das Paar auch im turbulenten Alltag nicht aus der Ruhe bringt.