Bliggs Tochter hat ihre Grosseltern noch nie getroffen

Nebst der Isolation und dem Fernbleiben der Familie setzt dem Musiker die Corona-Epidemie auch finanziell zu. «Klar werde auch ich einen enormen finanziellen Schaden davontragen. Aber ich will mich nicht beschweren, es gibt Menschen, die wirklich harte Schicksalsschläge verkraften müssen. Mich trifft so was jetzt zum ersten Mal, und in der Schnittrechnung komme ich gut weg», gibt sich der Zürcher dennoch optimistisch.