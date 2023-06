Brigitte Bardot bereut verletzende Aussagen über ihren Sohn

Bereits vor der Geburt ihres ersten Kindes, als sie in ihrer zweiten Ehe mit Schauspieler Jacques Charrier (86) schwanger wurde, wusste Brigitte Bardot, dass sie sich in der Mutterrolle schwer zurechtfinden wird. «Ich bin keine Mutter, ich will auch keine sein», sagte sie einmal in einem Interview. Ihre Schwangerschaft bezeichnete sie als Albtraum. Mehrmals zog sie in Erwägung, das Kind abzutreiben – jedoch erlaubten ihr ihre Ärzte diesen Schritt offenbar nicht, da sie zu dem Zeitpunkt bereits mehrere Abtreibungen hinter sich hatte.