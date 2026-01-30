Brooklyn Beckhams bitterböser Bruch

DJ Fat Tony, der an besagtem Abend auflegte, schildert, was seiner Ansicht nach bei diesem ersten Tanz geschah. Eine «Spice-Girls-Action» habe es zwar nicht gegeben, dennoch habe er den Zeitpunkt als «unpassend» empfunden. «Marc Anthony trat auf die Bühne und bat Brooklyn zu sich. Alle erwarteten, dass im nächsten Moment Nicola folgen würde.» Der Sänger rief nach der «schönsten Frau im Raum» und fuhr weiter: «Victoria, komm auf die Bühne.» Dies zum Unbehagen aller Anwesenden. «Nicola verliess weinend den Raum, Brooklyn blieb auf der Bühne zurück.» Nach dem lateinamerikanischer Tanz mit seiner Mutter sei Brooklyn umgehend seiner Frau gefolgt. Der DJ betont: «Es geht allein darum, wie Brooklyn sich fühlt. Wenn er es als unangemessen empfand, dann war es so!»