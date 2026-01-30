Brooklyn Beckhams bitterböser Bruch

Sie sind die zweitbekannteste Familie Grossbritanniens und gelten als Inbegriff des modernen Promiclans: diszipliniert, stilbewusst, erfolgreich. Seit Jahrzehnten kontrollieren David (50) und Victoria Beckham (51) ihr Bild in der Öffentlichkeit mit einer Präzision, die ihresgleichen sucht. Instagram dient als Schaufenster, Netflix als Langform der Selbstvergewisserung, Interviews sind sorgfältig orchestrierte Auftritte. Familie ist bei den Beckhams nicht privater Raum, sondern Plattform für eine Marke. Und letztlich auch Kapital. Dieses System ist ins Wanken geraten. Verantwortlich dafür: ihr ältester Sohn.
Brooklyn Peltz Beckham (26) bestätigt, was lange als Gerücht durch den Boulevard waberte. «Ich möchte mich nicht mit meiner Familie versöhnen», schreibt er auf Instagram. Die Vorwürfe an seine Eltern: Kontrolle, Manipulation, Einflussnahme auf sein Leben und vor allem auf seine Ehe mit der Milliardärstochter Nicola Peltz Beckham. Für den öffentlichen Bruch wählt er ausgerechnet Social Media – die Welt, in der die Beckhams ihre Macht auf- und ausgebaut haben bis zur Perfektion.
Brooklyn wächst in den Neunzigern im Spotlight auf. Sein Vater ist Fussball-Ikone, seit 2025 Sir David, seine Mutter Lady Victoria, Popstar und Modeunternehmerin. Filius Brooklyn probiert vieles aus: Fussball, Fotografie, Mode, Kochen. Nichts greift dauerhaft.
Vom Liebling zum Störfaktor
Im Juli 2020 verlobt er sich mit der US-Schauspielerin Nicola Peltz. Alles scheint perfekt: Millionenfache Likes, glückliche Kommentare, Mum Victoria teilt den Post stolz. Doch bereits mit der Hochzeit im April 2022 in Palm Beach machen erste Berichte über Streit die Runde, über heimliche Machtkämpfe und verletzten Stolz. Mit ein Grund für die Gerüchte: Statt in einem Kleid aus dem Atelier der Schwiegermutter trug die Braut Valentino.
Nicola Peltz winkt ab, es gebe keine Fehde und sei längst abgemacht gewesen, was sie trage. Ihre Stylistin Leslie Fremar bestätigt das in einem Interview mit der «Vogue»: Ein Jahr hätten die Arbeiten am Kleid gedauert. Zweimal sei sie selbst am Valentino-Hauptsitz in Rom gewesen und die Chef-Schneiderinnen seien für zwei Anproben extra nach Miami gereist. Nun zeichnet Gatte Brooklyn ein anderes Bild: Victoria habe sehr wohl versprochen, das Brautkleid herzustellen. Aber: «In letzter Minute hat sie abgesagt, obwohl sich Nicola so darauf gefreut hatte. Sie musste schnell nach einer Alternative suchen.» Was stimmt? Sicher ist, dass Victoria Beckham und die ehemalige «Vogue»-Chefredaktorin Anna Wintour befreundet sind.
Neid und Missgunst?
Über Victorias angeblich ablehnende Haltung gegenüber Nicola ist offiziell nichts bekannt. Mutmasslich nahestehende Quellen behaupten, Victoria sei pikiert, weil ihr die Schwiegertochter finanziell überlegen ist. Und sie werfe ihr vor, über den Familiennamen Beckham in die A-Liga der Promiwelt aufsteigen zu wollen. Diese Mutmassungen bekräftigt Tom Bower, langjähriger Investigativjournalist von BBC und Autor des Buches «The House of Beckham», das die Vorzeigefamilie durchleuchtet. «Peltz hat Milliarden und lässt die Beckhams arm aussehen», sagt er dem deutschen «Spiegel». «Victoria meint, sie könne alles kontrollieren. Aber keine Milliardärsfamilie lässt sich von so jemandem vorschreiben, wie eine Hochzeit auszusehen hat. Damit konnte sie nicht umgehen.»
Beobachter sprechen von einem Konflikt zweier Alphafrauen: Hier die matriarchale Markenlenkerin Victoria Beckham, dort die junge Frau, die sich weder kontrollieren lässt noch unterordnen will. Die 31-Jährige stammt schliesslich aus einer der reichsten und einflussreichsten Familien der USA. Ihr Vater Nelson Peltz ist Hedgefonds-Milliardär, Mutter Claudia ein ehemaliges Model. Geld, Macht und Ansehen sind für sie nicht Ziele, sondern Ausgangslage.
Der ominöse Hochzeitstanz
Symbolkraft bekommt schliesslich ein Moment, der die Social-Media-Welt in digitale Euphorie versetzt: der erste Tanz an der Hochzeit. «Vor 500 Gästen bat mich Marc Anthony auf die Bühne», schreibt Brooklyn. «Eigentlich sollte ich dort romantisch mit meiner Frau tanzen, stattdessen wartete meine Mutter. Sie tanzte sehr unangemessen mit mir. Ich habe mich noch nie so unwohl und gedemütigt gefühlt.»
DJ Fat Tony, der an besagtem Abend auflegte, schildert, was seiner Ansicht nach bei diesem ersten Tanz geschah. Eine «Spice-Girls-Action» habe es zwar nicht gegeben, dennoch habe er den Zeitpunkt als «unpassend» empfunden. «Marc Anthony trat auf die Bühne und bat Brooklyn zu sich. Alle erwarteten, dass im nächsten Moment Nicola folgen würde.» Der Sänger rief nach der «schönsten Frau im Raum» und fuhr weiter: «Victoria, komm auf die Bühne.» Dies zum Unbehagen aller Anwesenden. «Nicola verliess weinend den Raum, Brooklyn blieb auf der Bühne zurück.» Nach dem lateinamerikanischer Tanz mit seiner Mutter sei Brooklyn umgehend seiner Frau gefolgt. Der DJ betont: «Es geht allein darum, wie Brooklyn sich fühlt. Wenn er es als unangemessen empfand, dann war es so!»
Während die bissigen Medien in Grossbritannien und den USA bis zu 25 Millionen Dollar für eine originale Aufnahme dieses Moments bieten, überfluten KI-generierte Videos das Netz. Die digitalen Herzchen flattern millionenfach – unter anderen amüsiert sich auch Brooklyn darüber, der hie und da ein Like platziert. Kleine Gesten, die den Hype um den Familienzwist befeuern. Wie gross dieser tatsächlich ist, zeigt ein Blick in die britische Hitparade. Plötzlich wird der 25 Jahre alte Song «I’m Not Such an Innocent Girl» – «Ich bin kein so unschuldiges Mädchen» – des einstigen Spice Girls an die Chartspitze katapultiert.
Mehr Schein als Sein
Nach der Hochzeit schien es, als sei im Hause Beckham Ruhe eingekehrt. Bis im Frühjahr 2025: Brooklyn und Nicole bleiben der Feier zum 50. Geburtstag von Vater David fern. Kurz darauf wiederholt das junge Ehepaar sein Jawort – mit der Familie Peltz, aber ohne jene des Bräutigams! «Wir wollten unser Eheversprechen erneuern, um glückliche Erinnerungen an unseren Hochzeitstag zu schaffen, nicht solche voller Angst und Peinlichkeit», erklärt Brooklyn nun in seinem Instagram-Statement.
Im Dezember letzten Jahres schliesslich ist der Bruch für alle sichtbar. Über Weihnachten reist der älteste Beckham-Spross nicht nach England. Stattdessen kappt er kurz vor Heiligabend demonstrativ die digitale Verbindung zu seinen Eltern und Geschwistern und entfolgt ihnen auf Instagram. Wenig später folgt der Bruch auch in die andere Richtung. Bruder Cruz erklärt öffentlich, die Familie sei blockiert worden – überraschend und unfreiwillig.
Die Reaktion von David und Victoria lässt nicht lange auf sich warten. Das Ehepaar postet ein Video, in dem es ausgelassen zum Song «Guilty» von Barbra Streisand und Barry Gibb tanzt. Die Textzeile «We’ve got nothing to be sorry for» – «Wir haben nichts, wofür wir uns entschuldigen müssten» – ist für das Publikum an den Handybildschirmen mehr als eine unterhaltsame Einlage. Sie wird als klare Botschaft an den abtrünnigen Sohn verstanden.
Genau auf dieses Verhalten habe er keine Lust, betont Brooklyn in seinem Post. «Mein ganzes Leben lang kontrollieren meine Eltern die Geschichten über unsere Familie.» Social-Media-Posts, Events, Beziehungen seien Bausteine einer Fassade, die auf die Marke Beckham einzahlen, die stets an erster Stelle stehe. «Die ‹Liebe› der Familie hängt davon ab, wie viel man in den sozialen Medien postet oder wie schnell man alles stehen und liegen lässt, um für ein Familienfoto zu posieren.»
Das eiserne Schweigen
Während Victoria Beckham zu den Vorwürfen schweigt, äussert sich David indirekt. Am WEF in Davos betont er, seine Reichweite stets für Gutes zu nutzen – ein Verantwortungsbewusstsein, das er seinen Kindern stets habe vermitteln wollen. Weiter sagt er: «Kinder machen Fehler, das dürfen sie auch. So lernen sie.»
Schweigen und warten, bis der Sturm vorüberzieht, gilt als bewährte Strategie der britischen Upperclass. So handhabt es auch die bekannteste Familie Grossbritanniens, die Windsors. Queen Elizabeths Motto kam nicht von ungefähr: «Niemals beschweren, niemals erklären.»