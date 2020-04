Auf dem Bild arbeitet Demi Moore mit ihren Töchtern an einem «Familien-Fotoprojekt». Beim Stöbern in den alten Fotos sind sie bestimmt auch auf das folgenden Foto gestossen, das Demi Moore vor zwei Wochen zum Geburtstag von Bruce Willis auf Instagram gepostet hat. Dazu schrieb sie: «Happy birthday Bruce! Thank you for the three greatest gifts of my life» – also «Happy Birthday Bruce! Danke für die drei besten Geschenke meines Lebens.»