Buttermeitli Sarina Arnold ist jetzt Buttermami

Sarina Arnold, in der Schweiz startete Ihre grosse Karriere als Buttermeitli. Was für Erinnerungen haben Sie an diese Zeit?

Ich kann mich eigentlich noch an alles erinnern. Sogar auf der Strasse wurde ich nur noch als Buttermeitli angesprochen. Einmal bin ich mit dem Auto von Deutschland in die Schweiz gefahren und an der Grenze vom Zöllner gefragt worden, ob ich etwas zu verzollen hätte. Als ich verneinte, meinte er: Auch keine Butter? (lacht)