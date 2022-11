«Wir streiten uns kaum»

Auch als Familie versuchen sie dies, so gut es geht, umzusetzen; diesen Sommer assen sie bereits Rüebli und Erdbeeren aus dem eigenen Garten, mit dem Mangold machten sie Capuns und froren ihn ein. Bammel vor dem gemeinsamen beruflichen Abenteuer haben sie überhaupt nicht. Im Gegenteil: «Wir haben so nochmals einen gemeinsamen Nenner mehr, das empfinden wir als Bereicherung.» Selbst nach einem Jahr, das sie rund um die Uhr zusammen verbrachten, war bei den beiden ruhigen Gemütern nie der Wunsch nach etwas Abstand da. «Das funktioniert einfach so bei uns, wir streiten auch kaum.» Kleine Unterschiede gibts dennoch: Hat Jenny eine Idee, möchte sie sie möglichst sofort anpacken, während Carlo da ein wenig mehr Gelassenheit an den Tag legt.