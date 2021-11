Carole Middleton schmückt mir ihren Enkeln Weihnachtsbäume

Offensichtlich hofft Carole aber, ihre Enkel in der Weihnachtszeit doch ab und an sehen zu können. Sie hat sich nämlich bereits etwas für sie ausgedacht. Auf Instagram postete Kates Mutter ein Bild von Weihnachtswichteln aus ihrem Versandhandel. Dazu schrieb sie: «Ich werde diesen Dezember ein paar dieser frechen Kerle brauchen, um sie im Haus zu verstecken und meine Enkel zum Lachen zu bringen.» So sehr sie eine makellose Dekoration liebe: «Wir sollten Weihnachten nicht zu ernst nehmen», findet Carole.