Das Buch mit dem Titel «The One and Only Sparkella» handelt von einem Mädchen, das alles liebt, was schimmert, glänzt und glitzert. Doch als Ella an eine neue Schule kommt, lachen die anderen Kinder sie aus, und sie beschliesst, ab sofort etwas weniger glitzerig zu sein. Aber mit etwas Hilfe ihres Papas lernt sie, zu sich zu stehen. Das Kinderbuch soll nächstes Jahr im Mai erscheinen.