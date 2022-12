Diese Stars waren die Babysitter von heutigen Stars

So richtig ernstgenommen hat Michael Bolton (69) seinen Job als Babysitter angeblich nicht. Das sagt zumindest Paula Abdul (60). Und sie muss es wissen: Die heutige Choreografin und Sängerin wurde nämlich einst von Bolton gebabysittet. In einer TV-Show sagte sie dazu: «Er wollte mir nie bei meinen Hausaufgaben helfen. Er wollte einfach nur mit den anderen Musikern in dem Gebäude, in dem ich wohnte, jammen.» Trotzdem haben die beiden auch Jahre später noch ein gutes Verhältnis zueinander. Abdul hat sogar einst Boltons Tour choreografiert.