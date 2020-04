Weil er sie bei der Arbeit sehen wollte, ging er in ihren Shop, wählte ein T-Shirt aus, und stellte sich in die Warteschlange an ihrer Kasse. Doch als sie ihn sah, strahlte sie ihm nicht etwa herzerwärmend entgegen – sondern starrte ihn beschämt-entsetzt an, wie er es für das Publikum in der Talkshow nachzumachen versuchte. «Ich fühlte mich schrecklich und wechselte sofort in die andere Warteschlange, so sehr fürchtete ich mich vor meiner Tochter», sagt Chris Martin lachend.