Auch John Legend teilt das Foto auf seinem Instagram-Profil und schreibt dazu: «Unser Haus ist voller Liebe und Freude. Ich bewundere Chrissys Stärke und Residenz und es erfüllt mich mit Freude, wie Luna und Miles ihre Baby-Schwester in Empfang nehmen. Ich bin so dankbar... obwohl dieses Wort nicht gross genug ist, um auszudrücken, was ich fühle.»