Chrissy Teigen und John Legend sind wieder Eltern geworden

Grosse Freude für John Legend (44) und Chrissy Teigen (37). Nachdem der «All of me»-Sänger gestern Freitag ein privates Konzert spielte, soll er laut «People» die freudige News mit den Anwesenden geteilt haben. So habe Legend offenbart, dass seine Frau Chrissy und er am Morgen des 13. Januars ihr Baby herzlich Willkommen auf der Welt heissen durften.