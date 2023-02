Kulturen gehen unterschiedlich mit der Nabelschnur um: In Japan ist es üblich, die Nabelschnur eines Babys in einem dafür vorgesehenen Holzkästchen aufzubewahren. In islamischen Ländern vergräbt man die Nabelschnur im Hof einer Moschee oder in einem Stall. Oder man wirft sie in einen Fluss – dadurch lasse sich die Zukunft des Kindes beeinflussen, heisst es.