Claudia Lässer, warum setzen Sie auf Montessori?

Warum haben Sie Ihre Tochter Linn in den Montessori-Kindergarten geschickt, liebe Frau Lässer?

Ich bin ausgebildete Pädagogin, sprich Lehrerin. Als solche habe ich mich schon früh intensiv mit verschiedenen Bildungskonzepten auseinandergesetzt. Und auch als Führungsperson ist positives Leadership ein grosses Thema für mich. Das Führen und Begleiten von Menschen und Kindern ist per se eine meiner Leidenschaften. Schon während meiner Ausbildung hat mich das Montessori-Konzept am meisten angesprochen. Als Linn zwei, drei Jahre alt war, verinnerlichte auch ich mir den Leitsatz ‹Hilf mir, es selbst zu tun› von Frau Montessori. Als Linn dann ins Kindergarten-Alter kam, war für uns klar, dass wir sie zu Montessori schicken. Da hatte sie die wunderbare Möglichkeit, selbstbestimmt und individuell nach ihren Interessen und Bedürfnissen in ihrem Tempo zu lernen. Im Gegensatz zum regulären Schulsystem sind die Lehrpersonen hier eher Begleiter und Coaches, die Impulse geben, primär aber entscheiden die Kinder aufgrund ihres Interesses, was sie wann und in welchem Tempo lernen wollen.