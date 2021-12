Sie ist seit zwei Jahren Mama – also nur wenig länger, als die Corona-Pandemie andauert. Zibbz-Sängerin Co Gfeller, 36, hat nie ein wirklich unbeschwertes und Negativ-News befreites Leben als Mutter erlebt. Umso mehr nimmt sie sich fürs kommende Jahr vor, sich von Dingen zu befreien, die einen runterziehen können. Sie will mehr Fröhlichkeit und Sonne in ihr Leben lassen und zwar mit einem ganz speziellen Schritt, der einfach tönt – aber gar nicht so leicht umzusetzen ist. Co Gfeller nimmt sich fürs kommende Jahr nämlich vor, ihre Handypräsenz zu minimieren.