Collien Ulmen-Fernandes und Christian Ulmen über Kindererziehung

Eine Sache, die das Paar am liebsten fern von seiner Tochter halten würde, ist das Internet. «Ich fände es super, wenn sie uns nicht googeln könnte», sagt Collien Ulmen-Fernandes. Auch die Handy-Nutzung sei ein «schwieriges Thema»: «Am liebsten würden wir unserer Tochter natürlich sagen: Gibt's nicht. Aber da alle in diesem Alter inzwischen eins haben, will man ja auch nicht, dass sein Kind zum Aussenseiter wird, weil es als Einziges kein Handy hat.»