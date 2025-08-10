Schweizer Illustrierte Logo

Beste royale Freundinnen

Diese Cousinen stehen Prinzessin Charlotte zur Seite

Ein Blick nach Spanien, Dänemark oder in die Niederlande zeigt: Im Schwestern-Team scheinen royale Auftritte irgendwie einfacher. In Grossbritannien hingegen hat Prinzessin Charlotte keine schwesterliche Unterstützung. Dafür echt starke Cousinen!

Prinzessin Charlotte und Mia Tindall

Prinzessin Charlotte versteht sich super mit ihrer Cousine Mia Tindall.

Getty Images

Wie cool wäre es, wenn man zusammen mit seiner Schwester royale Termine gemeinsam absolvieren könnte? Hinter vorgehaltener Hand tuscheln, sich in herausfordernden Situationen Mut zusprechen, genau wissen, was die andere in diesem Moment denkt und fühlt. Genau so scheint es Kronprinzessin Leonor (19) und Prinzessin Sofia (18) von Spanien manchmal zu gehen, wenn man Bilder von gemeinsamen Auftritten betrachtet.

Kronprinzessin Leonor und Prinzessin Sofia

Kronprinzessin Leonor und Prinzessin Sofia von Spanien bei einer Award-Verleihung im Juli 2025.

Getty Images

Ähnliche Szenen gibt es auch in den Niederlanden, wo sich die drei Schwestern Kronprinzessin Amalia (21), Prinzessin Alexia (20) und Prinzessin Ariane (18) allem Anschein nach sehr gut miteinander verstehen. Oder bis heute auch in Dänemark, wo Königin Margrethe II. (85) Prinzessin Benedikte (81) und Ex-Königin Anne-Marie (78) schon in den 1950er- und 1960er-Jahren ein starkes Schwestern-Trio waren.

Prinzessin Charlotte und ihre besten Royal-Freundinnen

Auch in Grossbritannien galten Queen Elizabeth II. (†96) und Prinzessin Margret (71) lange als perfektes Schwestern-Duo, das sich, wenn immer möglich, unterstützte. Eine Unterstützung, auf die die jüngste England-Prinzessin Charlotte (10) heute nicht zählen kann – schliesslich ist sie die einzige Tochter von Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43). Zwar hat sie zwei Brüder, mit denen sie sich super versteht.

 

Aber seien wir ehrlich: Eine Schwester wäre schon auch was. Immerhin: Zumindest ganz ohne weibliche Unterstützung ist Prinzessin Charlotte dann doch nicht in der Royal-Familie.

Mia Tindall: Die abenteuerlustige Cousine von Prinzessin Charlotte

Die wahrscheinlich beste royale Freundin von Prinzessin Charlotte ist Mia Tindall (11). Deren Mutter Zara Tindall (44) ist die Cousine von Prinz William. Damit sind Charlotte und Mia Cousinen zweiten Grades. Sie haben aber nicht nur das «blaue Blut» gemeinsam, sondern auch das Alter, zumindest fast: Mia Tindall kam 2014 zur Welt, Prinzessin Charlotte 2015.

Wie gut sich die beiden verstehen, zeigt sich immer wieder an öffentlichen Anlässen. Vor allem der Weihnachtsgottesdienst scheint für die zwei Mädchen jeweils ein Highlight zu sein.

Mia Tindall Prinzessin Charlotte

Was Prinzessin Charlotte und Mia Tindall hier im Dezember 2024 wohl tuschelten?

Samir Hussein/WireImage

Tatsächlich taut Prinzessin Charlotte in der Öffentlichkeit richtig auf, wenn Mia dabei ist. Die Dritte in der britischen Thronfolge sei sonst eher für ihr verantwortungsvolles Auftreten bekannt, erzählte Adelsexpertin Ingrid Seward vor einigen Woche gegenüber «The Sun». «Mia hingegen ist viel abenteuerlustiger. Aber als totale Gegensätze werden sie so eins, wie Kinder es werden, wenn sie zusammen sind.»

Zu zweit würden royale Zusammentreffen dann auch viel mehr Spass machen. «Wenn sie zusammenkommen, können sie sogar doppelt so viel Ärger machen, aber alle lieben sie», so Ingrid Seward, die sich dabei auch an William und Zara in deren Kindheit erinnert fühlt. «Prinz William und Zara waren ebenfalls Komplizen, als sie jung waren.»

Savannah Phillips: Die grosse Cousine von Prinzessin Charlotte

Sie war vor allem an der Seite von Prinzessin Charlotte, als diese noch kleiner war: Savannah Phillips (14), deren Vater Peter Phillips (47) ebenfalls ein Cousin von Prinz William ist. Mit inzwischen 14 Jahren ist sie rund viereinhalb Jahre älter als Charlotte – also eine Art «grosse Schwester», für die Prinzessin. Das zeigte sich zum Beispiel 2018, als Prinzessin Charlotte auf dem Balkon des Buckingham-Palasts von ihrer Cousine Savannah getröstet wurde.

Prinzessin Charlotte Savannah Phillips

2018 redete Savannah Phillips ihrer jüngeren Cousine Prinzessin Charlotte auf dem Balkon gut zu.

PA Images via Getty Images

Im selben Jahr war es auch Savannah Phillips, die ihre Cousine Prinzessin Charlotte beim gemeinsamen Blumenmädchen-Auftritt bei der Hochzeit von Prinzessin Eugenie (35) an die Hand nahm. Und auch 2022, beim 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth II., schien Prinzessin Charlotte voller Spannung den Ausführungen ihrer Cousine Savannah zu horchen. Um einiges weniger bekannt hingegen ist über die Beziehung zwischen Prinzessin Charlotte und Isla Phillips (13), der zweiten Tochter von Peter Phillips.

Prinzessin Charlotte mit Savannah Phillips

Während Mia Tindall (links) sich auf Prinz Louis konzentrierte, horchten Prinz George und Prinzessin Charlotte beim Thronjubiläum 2022 den Ausführungen ihrer Cousine Savannah Phillips (rechts).

Getty Images

Lena Tindall: Die kleine Cousine von Prinzessin Charlotte

Was Savannah Philipps für Prinzessin Charlotte ist, ist Prinzessin Charlotte vielleicht ein bisschen für Lena Tindall (7). Sie ist die zweite Tochter von Zara und Mike Tindall (46) und die jüngere Schwester von Mia Tindall. Mit Geburtsjahr 2018 ist sie drei Jahre jünger als Charlotte. Fast wie eine «grosse Schwester» nahm sich Prinzessin Charlotte 2022 beim Thronjubiläum deshalb Zeit für ihre kleine Cousine, tuschelte und schaute mit ihr das Thronjubiläums-Heft an.

Lena Tindall und Prinzessin Charlotte

Lena Tindall und Prinzessin Charlotte waren 2022 vertieft ins Thronjubiläums-Heft.

UK Press via Getty Images

Wie bei Mia und Charlotte kommt wohl auch der Freundschaft zwischen Lena und Charlotte entgegen, dass Zara und William sich seit jeher sehr gut verstehen. Entsprechend ist es gut möglich, dass die Familien auch abseits der Öffentlichkeit immer wieder einmal Zeit miteinander verbringen – und damit auch ihre Kinder.

Prinzessin Kate Prinz William Zara Tindall Mike Tindall

Prinz William (rechts) und Zara Tindall (in Blau) waren schon als Kinder eng befreundet. Und auch heute stehen sich die Familien – im Bild mit Prinzessin Kate (links) und Mike Tindall – noch sehr nahe.

UK Press via Getty Images

Neben Mia und Lena Tindall sowie Savannah und Isla Phillips hat Prinzessin Charlotte auch noch weitere Cousinen. Da wären zum Beispiel die Töchter von Pippa Matthews (41), der Schwester von Prinzessin Kate. Deren Töchter Grace und Rose sind jedoch erst vier beziehungsweise zwei Jahre alt. Auch Sienna Mapelli Mozzi, die Tochter von Prinzessin Beatrice (36), wird erst vier Jahre alt, deren Schwester Athena kam sogar erst dieses Jahr zur Welt.

Von Thomas Bürgisser vor 17 Stunden
