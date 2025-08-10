Wie cool wäre es, wenn man zusammen mit seiner Schwester royale Termine gemeinsam absolvieren könnte? Hinter vorgehaltener Hand tuscheln, sich in herausfordernden Situationen Mut zusprechen, genau wissen, was die andere in diesem Moment denkt und fühlt. Genau so scheint es Kronprinzessin Leonor (19) und Prinzessin Sofia (18) von Spanien manchmal zu gehen, wenn man Bilder von gemeinsamen Auftritten betrachtet.
Ähnliche Szenen gibt es auch in den Niederlanden, wo sich die drei Schwestern Kronprinzessin Amalia (21), Prinzessin Alexia (20) und Prinzessin Ariane (18) allem Anschein nach sehr gut miteinander verstehen. Oder bis heute auch in Dänemark, wo Königin Margrethe II. (85) Prinzessin Benedikte (81) und Ex-Königin Anne-Marie (78) schon in den 1950er- und 1960er-Jahren ein starkes Schwestern-Trio waren.
Prinzessin Charlotte und ihre besten Royal-Freundinnen
Auch in Grossbritannien galten Queen Elizabeth II. (†96) und Prinzessin Margret (71) lange als perfektes Schwestern-Duo, das sich, wenn immer möglich, unterstützte. Eine Unterstützung, auf die die jüngste England-Prinzessin Charlotte (10) heute nicht zählen kann – schliesslich ist sie die einzige Tochter von Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43). Zwar hat sie zwei Brüder, mit denen sie sich super versteht.
Aber seien wir ehrlich: Eine Schwester wäre schon auch was. Immerhin: Zumindest ganz ohne weibliche Unterstützung ist Prinzessin Charlotte dann doch nicht in der Royal-Familie.
Mia Tindall: Die abenteuerlustige Cousine von Prinzessin Charlotte
Die wahrscheinlich beste royale Freundin von Prinzessin Charlotte ist Mia Tindall (11). Deren Mutter Zara Tindall (44) ist die Cousine von Prinz William. Damit sind Charlotte und Mia Cousinen zweiten Grades. Sie haben aber nicht nur das «blaue Blut» gemeinsam, sondern auch das Alter, zumindest fast: Mia Tindall kam 2014 zur Welt, Prinzessin Charlotte 2015.
Wie gut sich die beiden verstehen, zeigt sich immer wieder an öffentlichen Anlässen. Vor allem der Weihnachtsgottesdienst scheint für die zwei Mädchen jeweils ein Highlight zu sein.
Tatsächlich taut Prinzessin Charlotte in der Öffentlichkeit richtig auf, wenn Mia dabei ist. Die Dritte in der britischen Thronfolge sei sonst eher für ihr verantwortungsvolles Auftreten bekannt, erzählte Adelsexpertin Ingrid Seward vor einigen Woche gegenüber «The Sun». «Mia hingegen ist viel abenteuerlustiger. Aber als totale Gegensätze werden sie so eins, wie Kinder es werden, wenn sie zusammen sind.»
Zu zweit würden royale Zusammentreffen dann auch viel mehr Spass machen. «Wenn sie zusammenkommen, können sie sogar doppelt so viel Ärger machen, aber alle lieben sie», so Ingrid Seward, die sich dabei auch an William und Zara in deren Kindheit erinnert fühlt. «Prinz William und Zara waren ebenfalls Komplizen, als sie jung waren.»
Savannah Phillips: Die grosse Cousine von Prinzessin Charlotte
Sie war vor allem an der Seite von Prinzessin Charlotte, als diese noch kleiner war: Savannah Phillips (14), deren Vater Peter Phillips (47) ebenfalls ein Cousin von Prinz William ist. Mit inzwischen 14 Jahren ist sie rund viereinhalb Jahre älter als Charlotte – also eine Art «grosse Schwester», für die Prinzessin. Das zeigte sich zum Beispiel 2018, als Prinzessin Charlotte auf dem Balkon des Buckingham-Palasts von ihrer Cousine Savannah getröstet wurde.
Im selben Jahr war es auch Savannah Phillips, die ihre Cousine Prinzessin Charlotte beim gemeinsamen Blumenmädchen-Auftritt bei der Hochzeit von Prinzessin Eugenie (35) an die Hand nahm. Und auch 2022, beim 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth II., schien Prinzessin Charlotte voller Spannung den Ausführungen ihrer Cousine Savannah zu horchen. Um einiges weniger bekannt hingegen ist über die Beziehung zwischen Prinzessin Charlotte und Isla Phillips (13), der zweiten Tochter von Peter Phillips.
Lena Tindall: Die kleine Cousine von Prinzessin Charlotte
Was Savannah Philipps für Prinzessin Charlotte ist, ist Prinzessin Charlotte vielleicht ein bisschen für Lena Tindall (7). Sie ist die zweite Tochter von Zara und Mike Tindall (46) und die jüngere Schwester von Mia Tindall. Mit Geburtsjahr 2018 ist sie drei Jahre jünger als Charlotte. Fast wie eine «grosse Schwester» nahm sich Prinzessin Charlotte 2022 beim Thronjubiläum deshalb Zeit für ihre kleine Cousine, tuschelte und schaute mit ihr das Thronjubiläums-Heft an.
Wie bei Mia und Charlotte kommt wohl auch der Freundschaft zwischen Lena und Charlotte entgegen, dass Zara und William sich seit jeher sehr gut verstehen. Entsprechend ist es gut möglich, dass die Familien auch abseits der Öffentlichkeit immer wieder einmal Zeit miteinander verbringen – und damit auch ihre Kinder.
Neben Mia und Lena Tindall sowie Savannah und Isla Phillips hat Prinzessin Charlotte auch noch weitere Cousinen. Da wären zum Beispiel die Töchter von Pippa Matthews (41), der Schwester von Prinzessin Kate. Deren Töchter Grace und Rose sind jedoch erst vier beziehungsweise zwei Jahre alt. Auch Sienna Mapelli Mozzi, die Tochter von Prinzessin Beatrice (36), wird erst vier Jahre alt, deren Schwester Athena kam sogar erst dieses Jahr zur Welt.