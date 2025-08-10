Savannah Phillips: Die grosse Cousine von Prinzessin Charlotte

Sie war vor allem an der Seite von Prinzessin Charlotte, als diese noch kleiner war: Savannah Phillips (14), deren Vater Peter Phillips (47) ebenfalls ein Cousin von Prinz William ist. Mit inzwischen 14 Jahren ist sie rund viereinhalb Jahre älter als Charlotte – also eine Art «grosse Schwester», für die Prinzessin. Das zeigte sich zum Beispiel 2018, als Prinzessin Charlotte auf dem Balkon des Buckingham-Palasts von ihrer Cousine Savannah getröstet wurde.