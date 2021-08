Was die Band zu den Vorwürfen sagt, ist nicht bekannt. Bisher gibt es keine offizielle Stellungnahme. Währenddessen prasselt in den sozialen Medien auf Spencer Eldon ein Shitstorm ein. Nirvana-Fans werfen ihm vor, es gehe ihm nur ums Geld. Immerhin liess er sich in der Vergangenheit mehrmals medienwirksam in ähnlicher Pose in Pools ablichten. Diesmal aber in Badehosen.