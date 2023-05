Hey Crimer, warum hast du einen Dad-Podcast?

Werdet ihr auch über «Tabus» wie zum Beispiel Sexflauten mit Babys/Kleinkindern sprechen?

Martin: Steht sogar auf unserer Themenliste, aber wir entscheiden immer recht spontan über was wir sprechen. Es kommt immer darauf an, was uns gerade umtreibt.



Mit welchen drei bis fünf Wörtern beschreibt ihr Elternschaft?

Crimer: Fun, Fun, Fun, Nudeln, Selbstfindung (Martin unterschreibt das).

Martin: Crazy, in jeder Hinsicht



Was ist das Tollste, was das Herausforderndste am Kinderhaben?

Martin: Sehr viel schmüseln und draussen sein ist toll. Und ich gehe recht auf im Elternglück, hätte ich nicht so gedacht #purpose. Herausfordernd: Die 24/7ness, die eigenen Ansprüche, die Couple Time nicht verlieren.

Crimer: Das Tollste find ich ein Kind, das frisch aufgewacht ist. So bisschen verschwitzt, rot und super süss ist. Das Herausforderndste: das was Martin sagt!



Werdet ihr auch ständig nach Kind No. 2 gefragt?

Crimer: Jemand hat mir mal gesagt, eins ist keins. Bei mir/uns ist das zweite Kind momentan noch gar nicht hoch im Kurs, darum lässt mich das gerade kalt.

Martin: Crazy, der Spruch! Und bisher noch nicht. Eventuell werden das Frauen in einem gewissen Alter mehr gefragt als Männer? Ich ertappe mich manchmal dabei, dass ich mir bisschen Stress mache damit. Ich bin schon 41. Alex beruhigt mich da aber sehr mit seiner entspannteren Haltung. Dads müssen einfach reden.



Wie steht ihr dazu, Kinder auf Social Media zu zeigen?

Für uns beide keine Option. No way.