Der portugiesische Fussballstar Cristiano Ronaldo (37) hat ein neues Familienfoto auf Instagram veröffentlicht. Zu sehen sind er, seine Partnerin Georgina Rodríguez (28) und seine vier Kinder. Die Sechs sitzen lachend unter einem wolkenverhangenen Himmel vermutlich auf einem englischen Rasen in Reichweite seines aktuellen Vereins Manchester United. Und es scheint kalt zu sein, denn alle tragen dicke Daunenjacken, die Mädchen in Rosa, die Jungs in Blau. «Familie ist alles», schreibt der Sportprofi dazu und ergänzt das Hashtag «stolz».