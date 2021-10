Dafür ist Rumer Willis ihren berühmten Eltern dankbar

Im Grunde hätten auch Bruce Willis' neue Frau Emma Heming-Willis und die Kindern Mabel, 9, und Evelyn, 7, bei der «Zusammenkunft» in Idaho dabei sein sollen. Doch eine der beiden Töchter hatte sich in einem Park an einer Nadel gestochen. Also blieb Emma mit den Kindern in Los Angeles, um den Befund abzuwarten. Kurz darauf wurden die Reisebeschränkungen immer strikter und Emma und die Kids blieben deshalb in LA und Bruce bei seiner Ex-Frau.