Eigentlich heissts ja «sich treu bleiben». Warum also hat Sina die Redewendung abgewandelt? «Zu sich selbst finden ist ein langer Prozess.» Anfangs sei sie in die Musikwelt hineinkatapultiert worden, habe null Ahnung gehabt, was sie erwarte und was von ihr erwartet werde. Für sie sei alles Learning by Doing gewesen. «Damals konnte ich mir selbst noch gar nicht treu sein», sagt sie. «Ich musste erst herausfinden, was mir wichtig ist, wie ich dorthin komme und wie ich mich schützen muss in diesem Business.»