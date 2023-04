Kinderwunsch trotz Krebs-Sorge ungebrochen

Statt die noch so frischen Elternfreuden in vollen Zügen geniessen zu können, befinden sich Daniel (49) und Patrice Aminati (29) im Ausnahmezustand. Bei der Ehefrau des TV-Moderators wurde während einer Routineuntersuchung ein «bösartiger (schwarzer) Hautkrebs» diagnostiziert, «der bereits Metastasen gebildet hat», wie Aminati Anfang April via Instagram mitteilte. Doch das Paar lässt sich von dieser Schocknachricht nicht unterkriegen und beweist im Gespräch mit der «Bild», «optimistisch in die Zukunft» zu blicken, wie es der Moderator ausdrückt. In besagter Zukunft soll die Familie im besten Fall noch grösser werden.