Ein unscheinbarer Augenblick kann ein Leben verändern. Bei Paco von Wyss, 15, war es so. Der Jugendliche aus Lyss spielt die Hauptrolle im neuen Familienfilm «Mein Freund Barry». Das verdankt er einem Aha-Erlebnis, das sein Vater, Leo von Wyss, 49, drei Jahre zuvor hatte. Damals ging es kurz vor der Stufenprüfung an der lokalen Musikschule drunter und drüber: Paco war spät dran, das Saxofon war falsch gestimmt, die Noten waren nicht sortiert. Aber der Junge blieb ruhig. «Er trat lächelnd vor die Experten und trug sein Stück souverän vor. In diesem Moment begriff ich, dass mein Sohn eine Art Anti-Lampenfieber hat. Publikum hemmt ihn nicht, es stärkt ihn.»