Darum freut sich Prinz George auf den Schulanfang

Prinz George wird sich also ganz besonders auf den Semesterbeginn am 9. September freuen, wenn er Maud endlich wiedersieht. Die siebenjährige Tochter von Lord Frederick Windsor, 42, und der Schauspielerin Sophie Winkleman, 41, ist nicht nur eine entfernte Cousine des Thronfolgers von Grossbritannien, sondern auch eine seiner besten Freundinnen. Mauds Mutter betonte in einem Interview kürzlich, dass sich ihre Tochter und George wirklich «sehr gut verstehen».