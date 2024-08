Sie fühlen sich an allen drei Orten sehr wohl. So habe Jela in der Kita schon Freundinnen gefunden, mit denen sie gerne spielt. Natürlich gibt es Tage, an denen Jela keine Lust auf Grosseltern oder die Kita hat. «Da sind wir aber flexibel und lassen sie auch mal daheim. Wir erklären ihr dann einfach, dass wir arbeiten müssen und keine Zeit haben, um mit ihr zu spielen. Das klappt jeweils ganz gut. Und nach so einem Tag freut sie sich dann wieder umso mehr auf die externe Betreuung», verrät Anja lachend.