Darum gibts kein Foto von Barbara Meiers Tochter

«Sie ist so ein süsses und hübsches Baby, natürlich würde ich das gerne teilen», sagt Barbara im Interview mit «t-online». Als Mutter sei man ja auch stolz und möchte lustige und schöne Momente zeigen, «aber ich finde es einfach besser so, wie wir es machen», stellt sie klar. Schliesslich wisse sie, was es bedeutet, in der Öffentlichkeit zu stehen.