Pearl verdankt ihren Namen ihrer Mutter. Lauren wollte bereits ihre erste Tochter so nennen, erzählt Nick im Interview mit Us Weekly. Dann haben sie sich jedoch für «Saoirse» entschieden, was richtig ausgesprochen etwa so tönen sollte: «Sörscha». Lauren hatte sich in den Namen verliebt, der in einem Film vorkam, den das Paar zusammen schaute.