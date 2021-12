Was die Dokumentation so besonders macht, erklärt die Moderatorin und Schauspielerin vorab im Interview: «Wir wollten mal schauen, wie es mit der Moral der Deutschen so aussieht. Dazu hat das ZDF eine Forsa-Umfrage in Auftrag gegeben, um den aktuellen Wertekodex der Menschen anhand der Zehn Gebote abzufragen», so Ulmen-Fernandes. «Es war schon sehr interessant, einmal innezuhalten und über die Gebote und deren Bedeutung im Hier und Jetzt nachzudenken», fügt sie hinzu.