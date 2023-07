Am 29.6. überraschten Bushido (44) und seine Ehefrau Anna-Maria ihre Instagram-Community mit sensationellen Neuigkeiten. Nach sieben gemeinsamen Kindern hielt die 41-Jährige erneut einen positiven Schwangerschaftstest in den Händen.

Auf den ersten Schock folgte Freude – und dann recht schnell Ungewissheit und Sorge. Denn der HCG-Wert (Abkürzung für Humanes Choriongonadotropin) stieg zwar an, allerdings nicht so stark, wie er es bei einer intakten Schwangerschaft tun sollte. Kurze Zeit später war klar: Die Schwester von Sarah Connor (43) erlitt ihre insgesamt dritte Fehlgeburt. Was Anna-Maria Ferchichi – dankbar für ihre insgesamt acht gesunden Kinder – sehr tapfer aufnahm, sollte sie allerdings auch noch weiterhin beschäftigen. Denn nun war das Problem, dass der HCG-Wert nach dem Abgang nicht – wie eigentlich üblich – schnell und stetig abfiel. Am Sonntag (16.7.) dann die Gewissheit: Die Influencerin hat eine Eileiter-Schwangerschaft.