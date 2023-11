Ein Mädchen hätte Sunshine geheissen

Wie also sind Janosch und Alina auf den ungewöhnlichen und hierzulande nicht weit verbreiteten Namen gekommen? «Ich war mir ja am Anfang sicher, dass wir ein Mädchen bekommen», sagt Janosch und lacht. «Wir haben dabei am Namen ‹Sunshine› rumstudiert und hätten das einen tollen Namen für ein Mädchen gefunden.»