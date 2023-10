Darum ist es SUPER, Kinder in der Stadt grosszuziehen

4. Schlechtwetter-Optionen

Ich gebe zu, ich gehöre zu den Schönwetter-Mamis. Wenn es in Strömen schifft, habe ich keine Lust auf Spielplätze oder andere Outdoor-Aktivitäten. In der Stadt kein Problem: Ist es draussen ungemütlich, gibt es viele Indoor-Angebote. Das Affenhaus im Zoo, das Trammuseum, Kafis mit Spielecken, Bibliotheken ... you name it.