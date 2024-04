Was denken andere über Sie, was vielleicht gar nicht stimmt?

Dass mir alles einfach vor die Füsse fällt. So nimmt man mich wohl in der Öffentlichkeit in den Medien wahr. Aber man sieht nicht immer, was alles hinter dem Erfolg steckt, welche Tiefs und Tränen es gibt oder welche Steine manchmal im Weg liegen.