Darum ist Michelle Hunziker so wichtig für ihren Cesare

Während ihre Tochter Aurora Ramazzotti (26) vergangene Woche in New York weilte, kostete Michelle Hunziker (46) ihre Rolle als Grossmutter in vollen Zügen aus. Ihren Instagram-Storys zufolge hütete sie den kleinen Cesare in der Zeit, die ihre Tochter in den USA verbrachte. Wie sehr sie die Momente mit ihrem Enkel geniesst, daran lässt Michelle keinen Zweifel. Auf den neusten Schnappschüssen mit dem Kleinen strahlt sie überglücklich in die Kamera. Dazu schreibt sie: «Bignè is in the House», was zu Deutsch bedeutet: «Der Windbeutel ist zu Besuch». Und an Cesare gerichtet: «Ich liebe dich.»