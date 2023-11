Darum liebt Prinzessin Eugenie das Familienleben in Portugal

Im Podcast «Table Manners» verriet sie nun jedoch, was sie am Leben in Portugal so sehr schätzt. Für einen Menschen, der seit Geburt in der Öffentlichkeit steht, wenig erstaunlich: Eugenie liebt es, auch mal unerkannt zu bleiben. So sagt sie: «Ich kann in meinen Sportklamotten und meine Haare zum Dutt gebunden in den Supermarkt gehen, ohne dass es mich stört oder kümmert.»